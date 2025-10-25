Ричмонд
В Бежецке Тверской области модернизировали библиотеку

Там отремонтировали помещения, установили современное оборудование и расширили книжный фонд.

Центральную библиотеку им. В. Я. Шишкова в городе Бежецке обновили при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в аппарате правительства Тверской области.

Специалисты отремонтировали помещения библиотеки, установили современное оборудование, в том числе компьютеры, и мебель. Также учреждение получило около 3000 экземпляров книг, включая образцы научно-популярной, исторической, художественной и детской литературы.

Это уже девятая библиотека, обновленная в регионе по современным стандартам. Уточним, что в 2021—2024 годах были модернизированы такие учреждения в городах Лихославль, Вышний Волочек, Андреаполь, Конаково, Удомля, Торжок, Торопец и в поселке городского типа Рамешки.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.