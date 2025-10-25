В Тюмени пройдет форум «День знаний для предпринимателей»

Форум «День знаний для предпринимателей» пройдет 11 ноября в Тюмени в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.
Во время мероприятия бизнесмены обменяются опытом, а представители власти ответят на их вопросы. Помимо этого, во время форума HR-специалисты обсудят, как удержать кадры и вернуть престиж рабочих профессий. Главной темой мероприятия в этом году станет «человек труда» — тот, кто создает, строит, изобретает и делает своими руками то, на чем держится экономика региона.
Форум состоится в ДК «Нефтяник». Для участия в нем необходимо пройти регистрацию по ссылке. Там же можно узнать больше деталей программы мероприятия.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.