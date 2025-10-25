В Тюмени пройдет форум «День знаний для предпринимателей»

Во время мероприятия бизнесмены обменяются опытом, а представители власти ответят на их вопросы. Помимо этого, во время форума HR-специалисты обсудят, как удержать кадры и вернуть престиж рабочих профессий. Главной темой мероприятия в этом году станет «человек труда» — тот, кто создает, строит, изобретает и делает своими руками то, на чем держится экономика региона.