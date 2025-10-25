Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель «Жигулей» устроил дрифт на площадке администрации в Железногорске-Илимском

20-летний водитель ранее уже попадал в поле зрения полицейских.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жителя Нижнеилимского района привлекли к административной ответственности. Видео, на котором водитель устраивает заносы на заснеженной площадке администрации города Железногорска-Илимского увидели инспекторы ДПС и разыскали нарушителя. Об этом КП-Иркутск рассказали в Госавтоинспекции Иркутской области.

— Записи нарушения передали полицейским работники муниципалитета, в пабликах социальных сетей граждане стали осуждать опасные маневры водителя ВАЗ и необходимости привлечения его к ответственности, — говорится в сообщении.

Инспекторы установили нарушителя. Им оказался 20-летний молодой человек, ранее попадавший в поле зрения полицейских за игнорирование в поездке ремня безопасности и наличие тонировки.

В отношении дрифтера составлены административные материалы за нарушение правил использования ремней безопасности, управление транспортным средством с техническими неисправностями, отсутствие полиса ОСАГО, а также нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, за что предусмотрены штрафы на общую сумму свыше 5000 рублей.