Водитель «Жигулей» устроил дрифт на площадке администрации в Железногорске-Илимском

Жителя Нижнеилимского района привлекли к административной ответственности. Видео, на котором водитель устраивает заносы на заснеженной площадке администрации города Железногорска-Илимского увидели инспекторы ДПС и разыскали нарушителя. Об этом КП-Иркутск рассказали в Госавтоинспекции Иркутской области.
— Записи нарушения передали полицейским работники муниципалитета, в пабликах социальных сетей граждане стали осуждать опасные маневры водителя ВАЗ и необходимости привлечения его к ответственности, — говорится в сообщении.
Инспекторы установили нарушителя. Им оказался 20-летний молодой человек, ранее попадавший в поле зрения полицейских за игнорирование в поездке ремня безопасности и наличие тонировки.
В отношении дрифтера составлены административные материалы за нарушение правил использования ремней безопасности, управление транспортным средством с техническими неисправностями, отсутствие полиса ОСАГО, а также нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, за что предусмотрены штрафы на общую сумму свыше 5000 рублей.