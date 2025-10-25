Водитель «Жигулей» устроил дрифт на площадке администрации в Железногорске-Илимском

В отношении дрифтера составлены административные материалы за нарушение правил использования ремней безопасности, управление транспортным средством с техническими неисправностями, отсутствие полиса ОСАГО, а также нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, за что предусмотрены штрафы на общую сумму свыше 5000 рублей.