В Крыму обновили участок дороги Новоселовское — Саки

Участок дороги Новоселовское — Саки протяженностью 20 км отремонтировали в Крыму по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в минтрансе республики.
Специалисты срезали на участке старый асфальт и уложили два слоя нового. Для обеспечения безопасности вдоль дороги укрепили обочины и обустроили тротуары. Также там установили знаки и нанесли разметку. Теперь специалисты готовятся к сдаче дорожного объекта в эксплуатацию. Благодаря проведенному ремонту жители населенных пунктов Столбовое, Вересаево, Рунное, Громовка, Лушино и других смогут с комфортом добираться до учреждений здравоохранения, образования и других социальных объектов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.