В Крыму обновили участок дороги Новоселовское — Саки

Специалисты срезали на участке старый асфальт и уложили два слоя нового. Для обеспечения безопасности вдоль дороги укрепили обочины и обустроили тротуары. Также там установили знаки и нанесли разметку. Теперь специалисты готовятся к сдаче дорожного объекта в эксплуатацию. Благодаря проведенному ремонту жители населенных пунктов Столбовое, Вересаево, Рунное, Громовка, Лушино и других смогут с комфортом добираться до учреждений здравоохранения, образования и других социальных объектов.