Музыкальная школа в Ярославской области получила новые инструменты

Детскую музыкальную школу имени В. И. Касторского, расположенную в поселке городского типа Некрасовское в Ярославской области, оснастили новыми музыкальными инструментами при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
В школу, в частности, поступили цифровые и акустические пианино, баяны, аккордеон. Помимо музыкальных инструментов, там появились хоровые станки, учебные материалы и оборудование.
«Поддержке молодых талантов уделяем особое внимание. Создаем все условия для того, чтобы ребята могли раскрыть свой потенциал. В этом году по нацпроекту “Семья” закупили специальное оборудование и инструменты в 5 детских школ искусств», — подчеркнул губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.