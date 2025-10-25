Собянин рассказал о планах по восстановлению Донецка и Луганска на 2026 год

«Планы на 2026 год: продолжаем восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска. Помогаем городам-побратимам с 2022 года, чтобы их жители, несмотря ни на что, спали в теплых домах, продолжали учиться, получать медицинскую помощь, работать», — написал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что в Донецке основное внимание уделят модернизации коммунальной инфраструктуры, запланирован ремонт и восстановление 68,8 км инженерных сетей. Также приведут в порядок еще один объект образования, 273,7 тыс. кв. м дорог и благоустроят 16,7 га общественных пространств.
В Луганске работы пройдут в 43 зданиях — 37 многоквартирных домах, одном административном здании, объектах здравоохранения и культуры, трех объектах образования. Там планируется отремонтировать 67,7 км инженерных сетей, 186 тыс. кв. м дорог и 1,3 га общественных пространств. Круглый год в городах работают аварийно-восстановительные бригады московских коммунальщиков, которые помогают устранять повреждения на инженерных сетях и готовиться к отопительному сезону.
«За четыре года столичные специалисты привели в порядок 13 знаковых объектов общей площадью 177,1 га, при этом только в 2025 году было благоустроено больше 21 га», — заключил мэр.