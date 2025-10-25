Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин рассказал о планах по восстановлению Донецка и Луганска на 2026 год

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max рассказал о планах работ по восстановлению и модернизации инфраструктуры Донецка и Луганска на 2026 год — в следующем году в двух городах запланировано отремонтировать и восстановить в общей сложности более 130 км инженерных сетей.

Источник: Reuters

«Планы на 2026 год: продолжаем восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска. Помогаем городам-побратимам с 2022 года, чтобы их жители, несмотря ни на что, спали в теплых домах, продолжали учиться, получать медицинскую помощь, работать», — написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в Донецке основное внимание уделят модернизации коммунальной инфраструктуры, запланирован ремонт и восстановление 68,8 км инженерных сетей. Также приведут в порядок еще один объект образования, 273,7 тыс. кв. м дорог и благоустроят 16,7 га общественных пространств.

В Луганске работы пройдут в 43 зданиях — 37 многоквартирных домах, одном административном здании, объектах здравоохранения и культуры, трех объектах образования. Там планируется отремонтировать 67,7 км инженерных сетей, 186 тыс. кв. м дорог и 1,3 га общественных пространств. Круглый год в городах работают аварийно-восстановительные бригады московских коммунальщиков, которые помогают устранять повреждения на инженерных сетях и готовиться к отопительному сезону.

«За четыре года столичные специалисты привели в порядок 13 знаковых объектов общей площадью 177,1 га, при этом только в 2025 году было благоустроено больше 21 га», — заключил мэр.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше