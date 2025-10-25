Собянин рассказал о планах по восстановлению Донецка и Луганска на 2026 год

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max рассказал о планах работ по восстановлению и модернизации инфраструктуры Донецка и Луганска на 2026 год — в следующем году в двух городах запланировано отремонтировать и восстановить в общей сложности более 130 км инженерных сетей.