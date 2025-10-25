Спикер ЗС принял участие в круглом столе комитета Госдумы по энергетике

«одновременно с этим мы сталкиваемся с рядом факторов, которые тормозят развитие промышленности и модернизацию социальной сферы, а также создают неудобства для жителей, — отметил Александр Ведерников. — В частности, есть проблемы с технологическим присоединением промышленных и социальных объектов, а также жилых домов. В Иркутске есть трудности в теплоэнергетике. Для достижения устойчивых результатов необходимо консолидировать усилия и разработать комплексные решения, ориентированные на перспективу до 2036 года».