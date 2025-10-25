В ноябре работающие татарстанцы получат аванс меньше обычного

Принцип расчета аванса и зарплаты базируется на количестве отработанных дней в течение месяца. Авансовый платеж покрывает период с 1 по 15 число, а остаток выплачивается как заработная плата.
В первой половине ноября жители Татарстана отработают восемь дней: 1, 5, 7 и с 10 по 14 ноября. Оставшиеся10 рабочих дней приходятся на вторую половину месяца. Таким образом, из-за малого числа рабочих дней в начале месяца, сумма аванса тоже будет меньше.
Например, если ежемесячная зарплата татарстанца составляет 60 000 рублей, то стоимость одного рабочего дня в ноябре составит приблизительно 3333,33 рубля. Следовательно, аванс будет равен 26666,66 рублям, если аванс и зарплата делятся пополам.
Но размер аванса в ноябре не повлияет на общую сумму выплат за месяц, так как наличие праздничных дней не влечет за собой изменение зарплаты. Недополученные средства с авансом жители получат со второй выплатой в виде зарплаты.