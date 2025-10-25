Нити и смыслы. В галерее Щемелева начала работу выставка дизайнерских ковров-картин

Сегодня в Галерее искусств Леонида Щемелева начала работу выставка дизайнерских ковров-картин «Нити и смыслы. Современное прочтение витебской традиции». Как отметили в галерее, этот уникальный в своем роде проект — совместная инициатива одного из старейших предприятий текстильной отрасли в Беларуси, бренда «Витебские ковры», широко известного как на территории нашей страны, так и далеко за ее пределами, и профессионального сообщества «Дизайн-декор Клуб». «Результатом этого плодотворного сотрудничества стала новая коллекция тканых ковров-картин для интерьера. Это не напольные покрытия, а самостоятельные арт-объекты в современном, стильном исполнении, которые вновь занимают свое место на стенах и выполняют в первую очередь декоративную функцию, являясь частью художественного решения пространства и создавая определенное настроение», — рассказали в учреждении культуры.