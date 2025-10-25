Нити и смыслы. В галерее Щемелева начала работу выставка дизайнерских ковров-картин

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка дизайнерских ковров-картин «Нити и смыслы. Современное прочтение витебской традиции» начала свою работу в Галерее искусств Леонида Щемелева. Об этом сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.
Сегодня в Галерее искусств Леонида Щемелева начала работу выставка дизайнерских ковров-картин «Нити и смыслы. Современное прочтение витебской традиции». Как отметили в галерее, этот уникальный в своем роде проект — совместная инициатива одного из старейших предприятий текстильной отрасли в Беларуси, бренда «Витебские ковры», широко известного как на территории нашей страны, так и далеко за ее пределами, и профессионального сообщества «Дизайн-декор Клуб». «Результатом этого плодотворного сотрудничества стала новая коллекция тканых ковров-картин для интерьера. Это не напольные покрытия, а самостоятельные арт-объекты в современном, стильном исполнении, которые вновь занимают свое место на стенах и выполняют в первую очередь декоративную функцию, являясь частью художественного решения пространства и создавая определенное настроение», — рассказали в учреждении культуры.
Витебск всегда славился своими коврами, они были не просто предметом быта, а настоящим символом уюта и безупречного вкуса. Десятилетиями витебские ковры украшали дома и теперь они возвращаются в новом амплуа. Каждый ковер из представленной коллекции — сплав традиционного мастерства, высокотехнологичного производства и смелых дизайнерских идей. Сохраняя качество и особые технологии, которыми славится витебская школа, проект «Нити и смыслы. Современное прочтение витебской традиции» предлагает новое художественное наполнение ковра: от минималистичных графических композиций до смелых цветовых решений, а также прочтение классических произведений искусства в новом исполнении.
«Для Галереи искусств Леонида Щемелева эта выставка имеет особое значение, так как народный художник Беларуси Леонид Щемелев являлся уроженцем города Витебска. Художник всегда с невероятной нежностью и любовью вспоминал родной город, отражая эти чувства в своих живописных произведениях. На выставке впервые будут представлены ковры-картины, выполненные по мотивам произведений Леонида Щемелева, посвященных Витебску: “Цветы Витебску”, “Витебск, каким я его помню”. Также в текстильном исполнении будет представлена одна из самых известных работ мастера — “Восхищение”, — добавили в учреждении культуры.
В экспозиции посетители увидят более 20 ковров-картин. Цель проекта — вернуть ковру его художественную ценность и показать, что он может быть не только частью интерьера, но и самостоятельным произведением искусства. Эта выставка — приглашение по-новому взглянуть на привычный предмет и открыть для себя ковры как картины, в которых оживает диалог традиции и современного дизайна.
Выставка продлится по 16 ноября.