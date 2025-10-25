Краснодарский край представил свой ИТ-портал на съезде «Цифровой России» в Сочи

Делегация Краснодарского края стала участником IV съезда региональных координаторов федерального проекта «Цифровая Россия». Форум прошел в образовательном центре «Сириус» в рамках международной конференции Kuban CSC 2025 и был посвящен развитию отечественных ИТ-технологий и цифровой инфраструктуры регионов.
Особое внимание участники уделили порталу отечественных ИТ-разработок, созданному в Краснодарском крае в конце 2024 года. По словам исполняющего обязанности руководителя краевого департамента информатизации и связи Станислава Завального, ресурс аккумулирует лучшие инновационные решения для промышленности, медицины, образования и культурной сферы.
«Создание профессионального сообщества вокруг общих интересов является не менее важным. Обмен идеями, передовыми разработками и опытом помогут быстрее находить нестандартные подходы и оптимизировать процессы», — отметил и.о. руководителя департамента информатизации и связи региона Станислав Завальный.
За три года участия в проекте «Цифровая Россия» Кубань провела более тысячи мероприятий. Одним из ключевых направлений стала программа цифрового волонтерства: студенты ведущих вузов региона обучают цифровым навыкам школьников и представителей старшего поколения.
На съезде также подвели итоги реализации программы «Профессия цифра», стартовавшей в 2023 году. За два года около 2,5 тысячи ветеранов и инвалидов боевых действий получили новые ИТ-специальности и нашли работу по цифровому профилю. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
