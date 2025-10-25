Краснодарский край представил свой ИТ-портал на съезде «Цифровой России» в Сочи

На съезде также подвели итоги реализации программы «Профессия цифра», стартовавшей в 2023 году. За два года около 2,5 тысячи ветеранов и инвалидов боевых действий получили новые ИТ-специальности и нашли работу по цифровому профилю. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.