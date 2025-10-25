Ричмонд
Глава Башкирии Радий Хабиров создал рабочую группу по защите объектов ТЭК

Радий Хабиров подписал распоряжение о координации действий силовых ведомств и энергетиков.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о создании специальной рабочей группы по защите объектов топливно-энергетического комплекса. Согласно документу, структура будет готовить предложения для руководства республики и оперативного штаба.

Руководителем группы назначен вице-премьер правительства региона Александр Шельдяев, его заместителем — директор департамента промышленности и торговли Айдар Исхаков. В состав войдут представители ФСБ, МВД, Росгвардии, военного комиссариата, 76-й дивизии ПВО, Минцифры и других ведомств.

По согласованию к работе могут подключиться представители крупных компаний ТЭК. Для реализации решений группы могут издаваться правовые акты главы республики.

