Глава Башкирии Радий Хабиров создал рабочую группу по защите объектов ТЭК

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о создании специальной рабочей группы по защите объектов топливно-энергетического комплекса. Согласно документу, структура будет готовить предложения для руководства республики и оперативного штаба.
По согласованию к работе могут подключиться представители крупных компаний ТЭК. Для реализации решений группы могут издаваться правовые акты главы республики.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.