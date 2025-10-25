12 рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда, два отменены

Утром 25 октября 2025 Росавиация сняла ограничения в аэропорту Волгограда, которые вводили ночью из-за режима беспилотной опасности. Воздушное пространство над городом закрывали в целях безопасности. В 10.15 в аэропорту «Сталинград» возобновили прием и отправку рейсов, но пока все самолеты задерживаются. 2 рейса перевозчик отменил, 12 прилетят позже указанного в расписании времени.
По данным онлайн-табло воздушной гавани, рейс Москва — Волгоград и Волгоград — Москва отменила авиакомпания «Россия». Задержаны вылеты в Москву и Санкт-Петербург авиакомпаний «Победа», «Аэрофлот», «Россия», время задержки — 2−4 часа, а также прилет в Волгоград этих же рейсов. Пассажирам следует уточнять время вылета на табло или у перевозчика.