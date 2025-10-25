Легендарный хоккеист Фетисов принял участие в субботнике в Беларуси

МИНСК, 25 окт — Sputnik. Первый зампредседателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы РФ, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов принял участие в республиканском субботнике в Беларуси, сообщили в национальном парке «Беловежская пуща».
Вместе с ним в нацпарке трудятся глава Минприроды Сергей Масляк и белорусский Дед Мороз — легендарный российский хоккеист и белорусский министр посадили дерево.
Фетисов и Масляк в пятницу подписали письмо в защиту трансграничного объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Беловежская пуща». Они выступили против польского забора в Беловежской пуще, который продолжает наносить большой вред ландшафтно-биологическому разнообразию, нарушает гидрологический режим, исключает миграцию определенных видов животных.
