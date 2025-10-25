Нижегородский некрополист Анатолий Москвин дал еще одно интервью

Напомним, первое интервью нижегородского некрополиста появилось в Сети на прошлой неделе. На записи он утверждает, что на свободе его ждет невеста, на которую он якобы переписал свою квартиру.
В новом интервью некрополист рассказывает, что состоял в некой «организации сатанистов», которая занимается «черной магией». Анатолий Москвин также отметил, что был рад оказаться в психиатрической больнице, а не в тюрьме.
Ранее сообщалось, что решение об освобождении нижегородского некрополиста Москвина примет суд.