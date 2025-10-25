Ричмонд
Отбой беспилотной опасности объявлен в Ростовской области утром 25 октября

В Ростовской области сняли угрозу беспилотной опасности после ночной атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности утром в субботу, 25 октября. Соответствующие сообщения поступили на телефоны жителей от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ранее в ночь на субботу в небе над регионом были уничтожены 20 вражеских дронов. Согласно данным министерства обороны РФ, всего за прошедшие сутки силы ПВО ликвидировали 121 украинский беспилотный аппарат в нескольких регионах России.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что воздушные цели были нейтрализованы над Донецком и шестью районами области. В перечень вошли Куйбышевский, Кашарский, Тарасовский, Чертковский, Миллеровский и Шолоховский районы. В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.

