Отбой беспилотной опасности объявлен в Ростовской области утром 25 октября

В Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности утром в субботу, 25 октября. Соответствующие сообщения поступили на телефоны жителей от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Ранее в ночь на субботу в небе над регионом были уничтожены 20 вражеских дронов. Согласно данным министерства обороны РФ, всего за прошедшие сутки силы ПВО ликвидировали 121 украинский беспилотный аппарат в нескольких регионах России.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что воздушные цели были нейтрализованы над Донецком и шестью районами области. В перечень вошли Куйбышевский, Кашарский, Тарасовский, Чертковский, Миллеровский и Шолоховский районы. В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
Над Ростовской областью силы ПВО сбили 20 вражеских дронов за ночь.