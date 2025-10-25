Ричмонд
«Дети не всегда едят те блюда, которые предлагаются в меню». КГК сказал о жалобах учащихся на питание в школах Беларуси

КГК раскрыл жалобы школьников на питание в столовых белорусских школ.

Источник: Комсомольская правда

КГК раскрыл жалобы школьников на питание в столовых белорусских школ. Подробности озвучил заместитель председателя Комитета государственного контроля Андрей Лобович, передает БелТА.

По словам замглавы КГК, в общении со школьниками представители ведомства часто слышат жалобы, что еда бывает недостаточно теплой. Это снижает ее качество и способствует образованию отходов.

— В таких случаях дети просто не едят приготовленные завтраки и обеды, так как пища не соответствует стандартам, — обратил внимание Андрей Лобович.

Заместитель председателя заметил, что еще одной из проблем является большое количество отходов, подчеркнув:

— Дети в силу разных причин не всегда едят те блюда, которые предлагаются в меню.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что половина еды из школьных столовых идет в отходы: «Отходов половина. Как будем кормить детей, чтобы было вкусно, полезно, а пища была не остывшей?».

Тем временем Лукашенко высказался об организации питания детей в школах: «Невозможно проконтролировать, особенно воровство».

Кроме того, Лукашенко заявил, что преступно обворовывать детей и кормить их некачественно.

Кстати, КГК проверил школьные столовые в Беларуси: «Истекшие сроки годности, недовесы, вынос продуктов».

