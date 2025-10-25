В Воронеже прошла уникальная генеалогическая выставка

Супруга Мария Никитична часто перечитывала эту похоронку и всегда плакала. При этом в «Книге памяти» было написано, что Степан Князев «5 декабря 1942 года погиб в бою, захоронен в Курске», но и эти сведения оказались не совсем верными. Его родственникам удалось выяснить, что он служил в 250-м мотострелковом полку третьей гвардейской мотострелковой дивизии. Действительно попал в госпиталь после «слепого пулевого ранения», полученного при участии в Ржевско-Сычёвской операции, одной из самых неудачных и кровопролитных. Но комиссован не был, а был задействован в наступательной операции по снятию блокады Ленинграда «Искра», которая началась 12 января 1943 года. В первый же её день погибло много бойцов, в их числе и Степан Андреевич…