В Воронеже прошла уникальная генеалогическая выставка

Познакомиться с историей семей известных военачальников, адмиралов, писателей и других знаменитостей России и Воронежской губернии воронежцам довелось на XVI Всероссийской генеалогической выставке (6+), посвящённой 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне и 20-летию Союза возрождения родословных традиций.
Экспозицию осмотрел и корреспондент «АиФ-Воронеж».
На новом уровне.
Просто пройти мимо экспонатов тут не получалось. Некоторые гости даже приносили с собой лупы, чтобы лучше ознакомиться с интересными сведениями. Здесь можно было изучить родословные Петра Первого, Юрия Гагарина, Михаила Кутузова, Михаила Лазарева, Фёдора Ушакова, Александра Пушкина, Сергея Есенина и др., а также семейные ветви воронежцев.
Один из организаторов выставки, президент Союза возрождения родословных традиций Валерий Бибиков, рассказал, что интерес к генеалогии среди россиян зародился в 1990—2000-е годы после развала Советского Союза. Со временем интересующиеся своими истоками люди из разных регионов страны объединились и провели первую выставку в Нижнем Новгороде, которая получила большой резонанс. На ней, помимо родословных участников, были представлены генеалогии, связанные с президентами России Борисом Ельциным и Владимиром Путиным. После положительного отклика было решено создать официальную организацию — Союз возрождения родословных традиций — и проводить выставки на более серьёзном уровне.
За 20 лет организаторы провели 16 всероссийских, 10 региональных и несколько тематических выставок. В Воронеже Всероссийская генеалогическая выставка состоялась в четвёртый раз. Причём экспонаты постоянно дополняются, потому что ведутся генеалогические исследования. В этом году целый раздел посвятили героям Великой Отечественной войны.
Кстати, предки Валерия Бибикова тоже из Воронежской области.
«Сам я коренной москвич, но моя мама — из села Гремячье Хохольского района, поэтому половина моих предков — это воронежцы, — рассказал Валерий Владимирович. — Они из служилого сословия, дети боярские, однодворцы, участвовали в строительстве Воронежа и жили в городе с самого его основания в 1586 году. Потом были помещены в Костёнск, ныне село Костёнки, а затем расселились вдоль Дона. Здесь стали образовывать селения, одно из них — село Гремячье. Вот уже 400 лет они живут в этих краях. Среди членов нашей организации есть немало людей с воронежскими корнями, поэтому мы часто бываем в вашем городе».
Наши герои.
В числе известных воронежцев числится Герой Советского Союза Иван Артамонов (1918−1944 гг.), который учился в средний школе № 4 Отрожки, писатель Владимир Бахметьев (1885−1963 гг.), командир танкового батальона, Герой Советского Союза Василий Богачёв (1910−1941 гг.), известный живописец, ученик Репина Александр Бучкури (1870−1942 гг.), выдающийся конструктор-оружейник Сергей Мосин (1849−1902 гг.), маршал артиллерии, начальник Военно-инженерной академии Георгий Одинцов (1900−1972 гг.), генерал армии Яков Крейзер (1905−1969 гг.) — он первым из воронежцев удостоился звания Героя Советского Союза, и многие другие.
Подробно была представлена биография Героя Советского Союза, гвардии капитана Ивана Чурсанова (1913−1945 гг.), который родился в селе Гремячье, а накануне Великой Отечественной войны проживал в Воронеже по ул. Оборонная, д. 15. Участвовал в Сталинградской битве, Донбасской, Никопольско-Криворожской, Одесской, Люблин-Брестской наступательных операциях. В боях был трижды ранен. 3 февраля 1945 года разведывательный отряд под командованием Чурсанова первым переправился через реку Одер в районе польского населённого пункта Геритц и захватил плацдарм на левом берегу, участвовал в отражении восьми контратак противника. В этом же бою гвардии капитан Иван Чурсанов погиб, и звание Героя ему было присвоено посмертно.
Рядовой Степан Князев (1904−1943 гг.) тоже был родом из села Гремячье. С «финской войны» вернулся с обмороженными ногами. А в 1941 году он, отец семерых детей, снова отправился на фронт. Гремячье с июля 1942-го по январь 1943 года находилось под немецкой оккупацией, и почту стали приносить в село только после его освобождения и сразу за прошедшие полгода.
Сначала от Степана Андреевича было получено письмо, что он ранен, лежит в госпитале в Москве и должен быть комиссован. Затем дважды в его семью приходили похоронки, и оба раза с ошибками. Первую похоронку написали на его дальнего родственника — Степана Гордеевича Князева, во второй был указан Семён Андреевич Князев — так ошибочно написали имя «Степан».
Супруга Мария Никитична часто перечитывала эту похоронку и всегда плакала. При этом в «Книге памяти» было написано, что Степан Князев «5 декабря 1942 года погиб в бою, захоронен в Курске», но и эти сведения оказались не совсем верными. Его родственникам удалось выяснить, что он служил в 250-м мотострелковом полку третьей гвардейской мотострелковой дивизии. Действительно попал в госпиталь после «слепого пулевого ранения», полученного при участии в Ржевско-Сычёвской операции, одной из самых неудачных и кровопролитных. Но комиссован не был, а был задействован в наступательной операции по снятию блокады Ленинграда «Искра», которая началась 12 января 1943 года. В первый же её день погибло много бойцов, в их числе и Степан Андреевич…
Генеалогическая выставка в Выставочном зале Воронежского музея-диорамы (ул. Кирова, 8) уже завершилась, но она обязательно ещё не раз приедет к воронежцам и расскажет много интересного о наших людях, семьях и целых родах, изучением истории которых и занимается генеалогия.
Как составить своё генеалогическое древо?
"Начинать надо с себя самого — со своих родителей, бабушек и дедушек, — советует Валерий Бибиков. — Старики уходят и уносят с собой информацию, потом никакие архивы вам не помогут. Изучите свидетельства о браке ваших предков. Немало информации можно найти, не выходя из дома, в интернете — сейчас много оцифрованных источников, а также в соцсетях, где информацией можно обменяться с родственниками. Потом уже следует переходить к архивам, где сейчас хранятся похозяйственные книги, которые ввелись для сельского населения с конца 1930-х годов. Метрические книги до 1917 года составлялись в церквях и содержали записи о крестинах, венчаниях и отпеваниях.
Далее уже можно переходить к ревизским сказкам, в которых велась перепись податного населения с 1719 по 1858 годы. Чем больше пройдёт времени, тем сложнее будет восстановить свою родословную".