Турчин: с завершением строительства Минской областной клинической больницы существенно вырастут объем и качество медуслуг

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Александр Турчин, вице-премьеры и работники Аппарата Совета Министров в рамках республиканского субботника приняли участие в строительстве хирургического корпуса Минской ордена Трудового Красного Знамени областной клинической больницы в агрогородке Лесной Минского района, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Александра Турчина, хирургический корпус Минской областной больницы — лишь «верхнеуровневая» часть медицинских объектов области. «Недалеко расположены детская областная клиническая больница и госпиталь имени Машерова. В перспективе планируем, что все эти объекты будут работать как единое целое», — отметил премьер.
По его словам, история этого корпуса очень давняя, было несколько попыток его строительства. «Несколько лет назад было принято окончательное решение о его возведении. Во время посещения детской областной клинической больницы Президент поставил четкую задачу завершить строительство корпуса к 9 мая 2026 года. Это довольно напряженный срок, но сегодня я вижу, что задача реально выполнима», — сказал он.
Минская область — самая крупная по численности населения после города Минска. Очень важно, чтобы ее жители могли получать квалифицированную медицинскую помощь, подчеркнул Александр Турчин. «Этот корпус важен еще и тем, что после его ввода отделение для взрослых пациентов, которое сейчас находится в детской областной клинической больнице, переедет либо в новый корпус, либо в освобождающиеся здания больницы. Эти корпуса также будут отремонтированы и реконструированы при необходимости. Это позволит расширить качественную медицинскую помощь для детей, — отметил глава правительства. — Задача состоит в том, чтобы все дети с серьезными патологиями или заболеваниями, требующими хирургического вмешательства, получали помощь на областном уровне».
Таким образом, завершение строительства корпуса и реорганизация позволят существенно увеличить объем и повысить качество медицинских услуг не только для Минской области, но и для всей страны, подчеркнул премьер-министр. «Здесь лечатся пациенты из всех регионов Беларуси и города Минска, поэтому больница станет центром республиканского уровня. Корпус оснащен современным оборудованием и операционными залами. Этот важный объект отражает, что медицина — один из главных приоритетов государства», — сказал премьер-министр.
Строительство корпуса началось в 2023 году. На его возведение и закупку оборудования потрачено почти Br500 млн. Подобные проекты реализуются и в других регионах страны — Витебской, Гродненской областях и других. Александр Турчин подчеркнул, что правительство контролирует и обеспечивает источники финансирования, чтобы все объекты вводились в эксплуатацию вовремя, а государственные поручения выполнялись.
Корпус станет крупнейшим в регионе: его площадь — более 60 тыс. кв.м. Восьмиэтажное здание рассчитано на 380 койко-мест. В палатах планируют размещать по 2−3 пациента.
Республиканский субботник проходит сегодня в Беларуси. Из денежных средств, заработанных на осеннем субботнике, 50% пойдут на строительство Национального исторического музея Беларуси и создание его постоянной экспозиции. Еще 50% останутся в распоряжении облисполкомов, Минского горисполкома с возможностью их направления на конкретные объекты.