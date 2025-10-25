Турчин: с завершением строительства Минской областной клинической больницы существенно вырастут объем и качество медуслуг

Минская область — самая крупная по численности населения после города Минска. Очень важно, чтобы ее жители могли получать квалифицированную медицинскую помощь, подчеркнул Александр Турчин. «Этот корпус важен еще и тем, что после его ввода отделение для взрослых пациентов, которое сейчас находится в детской областной клинической больнице, переедет либо в новый корпус, либо в освобождающиеся здания больницы. Эти корпуса также будут отремонтированы и реконструированы при необходимости. Это позволит расширить качественную медицинскую помощь для детей, — отметил глава правительства. — Задача состоит в том, чтобы все дети с серьезными патологиями или заболеваниями, требующими хирургического вмешательства, получали помощь на областном уровне».