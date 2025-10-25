«Запихивал чемодан и кричал»: пассажир из Индии обвинил калининградского таксиста в хулиганстве

Иностранец не стал усугублять конфликт, вызвал другое такси и всё же уехал в аэропорт. Позже, уже вернувшись из Москвы, он обратился в полицию и написал заявление о хулиганстве. Стражам порядка мужчина предоставил видео с места происшествия. Также нашёлся свидетель, который подтвердил, что водитель вёл себя агрессивно.