«Запихивал чемодан и кричал»: пассажир из Индии обвинил калининградского таксиста в хулиганстве

В Светлогорске неразбериха с местом подачи машины привела к скандалу между таксистом и пассажиром из Индии. Конфликт произошёл 15 октября, рассказал «Клопс» адвокат пострадавшего.
Гражданин азиатской страны заказал машину до аэропорта Храброво. Водитель, прибыв на вызов, подъехал к противоположной стороне здания. Пассажир, которому пришлось идти туда с тяжёлым чемоданом, выразил недовольство — и наткнулся на резкий ответ.
По словам мужчины, он решил отказаться от поездки, однако водитель повёл себя агрессивно — схватил чемодан и начал заталкивать его в багажник. Завязался спор. Пытаясь зафиксировать происходящее, пассажир достал телефон, но водитель выбил устройство у него из рук, запретив снимать.
Иностранец не стал усугублять конфликт, вызвал другое такси и всё же уехал в аэропорт. Позже, уже вернувшись из Москвы, он обратился в полицию и написал заявление о хулиганстве. Стражам порядка мужчина предоставил видео с места происшествия. Также нашёлся свидетель, который подтвердил, что водитель вёл себя агрессивно.
Пострадавший — гражданин Индии, но с 2014 года живёт в России. Он занимается бизнесом. В полиции по факту произошедшего назначена проверка.
