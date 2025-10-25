Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Запихивал чемодан и кричал»: пассажир из Индии обвинил калининградского таксиста в хулиганстве

По факту произошедшего начата проверка.

Источник: Клопс.ru

В Светлогорске неразбериха с местом подачи машины привела к скандалу между таксистом и пассажиром из Индии. Конфликт произошёл 15 октября, рассказал «Клопс» адвокат пострадавшего.

Гражданин азиатской страны заказал машину до аэропорта Храброво. Водитель, прибыв на вызов, подъехал к противоположной стороне здания. Пассажир, которому пришлось идти туда с тяжёлым чемоданом, выразил недовольство — и наткнулся на резкий ответ.

По словам мужчины, он решил отказаться от поездки, однако водитель повёл себя агрессивно — схватил чемодан и начал заталкивать его в багажник. Завязался спор. Пытаясь зафиксировать происходящее, пассажир достал телефон, но водитель выбил устройство у него из рук, запретив снимать.

Иностранец не стал усугублять конфликт, вызвал другое такси и всё же уехал в аэропорт. Позже, уже вернувшись из Москвы, он обратился в полицию и написал заявление о хулиганстве. Стражам порядка мужчина предоставил видео с места происшествия. Также нашёлся свидетель, который подтвердил, что водитель вёл себя агрессивно.

Пострадавший — гражданин Индии, но с 2014 года живёт в России. Он занимается бизнесом. В полиции по факту произошедшего назначена проверка.

Калининградец и его гости остались без плова из-за таксиста, присвоившего продукты на 3 500 рублей.