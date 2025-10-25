Нижегородка Наталья Тарабарина удостоена звания «Мать-героиня»

Жительница Нижегородской области Наталья Тарабарина удостоена звания «Мать-героиня». Об этом рассказал глава региона Глеб Никитин в телеграм-канале.
Она вместе с супругом воспитывает 14 детей: десять дочерей и четверых сыновей. Самому старшему ребенку на данный момент 29 лет, а самому младшему — три года. Все дети в семье родные.
Семья собственными руками построила дом в Павловском районе области. Там Тарабарины ведут хозяйство. Они увлекаются творчеством, спортом, туризмом. Старшая дочь Натальи уже сама стала мамой и воспитывает четверых детей.
Высшую государственную награду Наталье Тарабариной присвоили по указу президента России Владимира Путина.
