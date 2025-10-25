Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На ЗСД 26 октября перекроют движение из-за ремонтных работ на Витебской развязке

В Петербурге ограничат проезд из-за технического обслуживания.

В Санкт-Петербурге 26 октября временно ограничат движение по некоторым участкам Западного скоростного диаметра.

С 23:00 26 октября до 06:00 27 октября будет закрыт въезд с Витебской развязки на ЗСД в северном направлении, а также съезд с магистрали на Витебскую развязку при движении с севера на юг.

Ограничения связаны с проведением плановых дорожных работ. Работы запланированы на ночное время, когда транспортный поток минимален. После завершения всех операций движение будет полностью восстановлено.

Ранее в Санкт‑Петербурге завершился ремонт улиц, ведущих к памятникам, посвящённым Великой Отечественной войне.