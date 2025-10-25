Олег Коробченко поздравил работников и ветеранов таможенной службы Татарстана

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко обратился к работникам и ветеранам таможенной службы с теплыми словами в честь Дня таможенника России. В своем поздравлении министр подчеркнул, что таможенники играют ключевую роль в защите государственных интересов, укреплении национальной безопасности и развитии международной торговли.