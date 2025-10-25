Ричмонд
Олег Коробченко поздравил работников и ветеранов таможенной службы Татарстана

В своем поздравлении министр подчеркнул, что таможенники играют ключевую роль в защите государственных интересов.

Источник: Комсомольская правда

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко обратился к работникам и ветеранам таможенной службы с теплыми словами в честь Дня таможенника России. В своем поздравлении министр подчеркнул, что таможенники играют ключевую роль в защите государственных интересов, укреплении национальной безопасности и развитии международной торговли.

Коробченко подчеркнул, что деятельность таможенников играет важную роль в развитии республики и всей страны, и выразил благодарность за их высокий профессионализм и ответственность в выполнении поставленных задач.

Особое внимание министр уделил ветеранам таможенной службы, которые своим опытом и знаниями создают прочную основу для будущих поколений специалистов. Коробченко выразил благодарность за труд и преданность делу, пожелал крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо региона и России.

Напомним, в Казани таможенный пост обработал свыше 11,6 млн заграничных посылок. Это более пяти тысяч тонн.