Стало известно, где есть бензин в Крыму утром 25 октября

Бензин 25 октября можно купить на 150 заправках.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 25 октября, бензин в Крыму есть на 150 заправках. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.

— Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 150 автозаправочных станциях Республики Крым. Перечень адресов АЗС обновляется ежедневно и доступен на портале правительства РК и сайте министерства топлива и энергетики РК, — отметил он в своем телеграм-канале.

Напомним, с 26 октября по всему полуострову отменяют лимиты на бензин. Топливо можно будет купить на 270 заправочных станциях без ограничений. Об этом ранее заявлял глава Крыма Сергей Аксенов.

