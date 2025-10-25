В Центральном округе Краснодара отключили электричество утром 25 октября

Утром 25 октября часть Центрального округа Краснодара осталась без электричества. Как сообщили в ЕДДС города, причиной стала авария на электролинии, из-за которой временно прекратили работу 13 подстанций.
Без света остались жители более чем 15 улиц, включая Стасова, Айвазовского, Обрывную, Воронежскую, Ставропольскую и Шевченко, а также несколько проездов — Артельные с первого по пятый, Вишневый и четвертый и пятый Обрывные.
На месте работают специалисты аварийной службы, которые уже приступили к устранению неисправности. По предварительным данным, восстановить электроснабжение планируется к полудню.
