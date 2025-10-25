Ричмонд
В Центральном округе Краснодара отключили электричество утром 25 октября

В Краснодаре без электричества остались 15 улиц утром 25 октября.

Источник: Комсомольская правда

Утром 25 октября часть Центрального округа Краснодара осталась без электричества. Как сообщили в ЕДДС города, причиной стала авария на электролинии, из-за которой временно прекратили работу 13 подстанций.

Без света остались жители более чем 15 улиц, включая Стасова, Айвазовского, Обрывную, Воронежскую, Ставропольскую и Шевченко, а также несколько проездов — Артельные с первого по пятый, Вишневый и четвертый и пятый Обрывные.

На месте работают специалисты аварийной службы, которые уже приступили к устранению неисправности. По предварительным данным, восстановить электроснабжение планируется к полудню.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре ограничат движение на улице Пашковский Перекат из-за дорожных работ.