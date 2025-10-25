Ричмонд
В Ростовской области водителя арестовали на трое суток за отказ убрать тонировку

Под Ростовом посадили под арест водителя, дважды попавшегося на тонировке.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области водителя арестовали на трое суток за тонировку на машине. Об этом рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.

— 23 октября в поселке Целина инспекторы ДПС остановили автомобиль «Тойота Камри» под управлением 39-летнего водителя. Ранее, 11 октября, этот же гражданин уже привлекался к ответственности за нарушение норм светопропускания стекол. Тогда ему выдали официальное требование устранить нарушение, — объяснили, как было дело, в ГАИ.

Однако водитель проигнорировал предписание сотрудников Госавтоинспекции. Суд рассмотрел дело и назначил нарушителю административный арест сроком на трое суток.

В Управлении ГАИ напомнили, что требование полиции обязательно к исполнению, а повторное нарушение влечет более строгое наказание.

