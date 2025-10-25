Ученые из Перми предложили новый способ контроля за движением транспорта

Ученые ПНИПУ нашли новое применение искусственного интеллекта. Пермяки с помощью созданного алгоритма и нейросетей разработали систему контроля за движением общественного транспорта. Она распознает номер автобуса с точностью 82% при скорости анализа 25−30 кадров в секунду и сообщает об этом пользователям в чат-боте.
Традиционно для контроля за маршрутами используются GPS-трекеры. Эта система перестает работать при слабом сигнале или полном отсутствии связи. Не спасают в такой ситуации и установленные в автобусах маячки, которые не всегда отражают реальную ситуацию на дороге.
Новая технология ученых Пермского политеха не основывается на GPS и делает ее полностью автономной. Даже при слабом сигнале мобильной связи она продолжает передавать поступающую информацию. Ключевым преимуществом является возможность ее интеграции с камерами ГИБДД, городскими системами наблюдения и частным оборудованием при получении соответствующих разрешений.
Пермяки протестировали разные программы для распознавания объектов и выбрали нейросетевую модель YOLO. Искусственный интеллект способен быстрее определить мелкие объекты на изображениях и обладает высокой точностью даже при обучении на ограниченных данных.
«Алгоритм не делает вывод на основе одного кадра. Каждый автобус распознается многократно, так как это позволяет выявить наиболее частый, а значит, корректный маршрут и занести его в базу. Вся собранная информация передается пассажирам и диспетчерам. Специально для этого был разработан чат-бот, где в реальном времени можно увидеть актуальную обстановку на дороге», — дополнил доктор технических наук Андрей Затонский.
Разработанная модель показала способность стабильно работать в реальных условиях.