Ученые из Перми предложили новый способ контроля за движением транспорта

«Алгоритм не делает вывод на основе одного кадра. Каждый автобус распознается многократно, так как это позволяет выявить наиболее частый, а значит, корректный маршрут и занести его в базу. Вся собранная информация передается пассажирам и диспетчерам. Специально для этого был разработан чат-бот, где в реальном времени можно увидеть актуальную обстановку на дороге», — дополнил доктор технических наук Андрей Затонский.