СК: поезд сбил насмерть 62-летнего мужчину в Малорите

СК сообщил, что поезд сбил насмерть 62-летнего мужчину в Малорите. Подробности обнародовали в пресс-службе Следственного комитета.
В ведомстве рассказали, что утром в пятницу, 24 октября, в Малорите неподалеку от железнодорожной станции, поезд сбил насмерть 62-летнего местного жителя. Предварительно удалось установить, что мужчина накануне гибели распивал алкоголь. И добавили: рано утром он шел домой через железнодорожные пути.
