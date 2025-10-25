СК: поезд сбил насмерть 62-летнего мужчину в Малорите

В ведомстве рассказали, что утром в пятницу, 24 октября, в Малорите неподалеку от железнодорожной станции, поезд сбил насмерть 62-летнего местного жителя. Предварительно удалось установить, что мужчина накануне гибели распивал алкоголь. И добавили: рано утром он шел домой через железнодорожные пути.