СК: поезд сбил насмерть 62-летнего мужчину в Малорите

В Малорите поезд насмерть сбил мужчину.

Источник: Комсомольская правда

СК сообщил, что поезд сбил насмерть 62-летнего мужчину в Малорите. Подробности обнародовали в пресс-службе Следственного комитета.

В ведомстве рассказали, что утром в пятницу, 24 октября, в Малорите неподалеку от железнодорожной станции, поезд сбил насмерть 62-летнего местного жителя. Предварительно удалось установить, что мужчина накануне гибели распивал алкоголь. И добавили: рано утром он шел домой через железнодорожные пути.

Тем временем в Беларуси 17-летний подросток получил 8 лет колонии за трехнедельную работу.

Ранее мы узнали, что изменилось в Беларуси по закону об ответственном обращении с животными: жетон на ошейник, микрочип в холку, поводок и обязательный пакет при выгуле.

Кроме того, под Берестовицей мужчина пошел в милицию из-за картофеля.