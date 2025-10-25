Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улице Гагарина в подмосковном Клину отремонтировали детский сад

Там привели в порядок кровлю и фасад здания, заменили окна и двери, установили современную мебель и оборудование.

Капитальный ремонт провели в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети» в дошкольном отделении лицея № 10 на улице Гагарина в Клину. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

«Строители завершили усиление фундамента и надземной части здания, провели ремонт кровли и фасада, установили современные окна и двери, обновили все инженерные сети и сантехническое оборудование, привели в порядок все внутренние помещения, модернизировали пищеблок, благоустроили прилегающую территорию», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Также детский сад оснастили новой мебелью и оборудованием. Теперь 80 малышей будут развиваться в данном дошкольном учреждении в более современных и комфортных условиях.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.