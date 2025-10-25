В Тверской области обновили участок дороги, ведущей к военному мемориалу

Подчеркнем, что работы провели по проекту «Улица Победы». Благодаря его реализации в России обновляют дороги, названные в честь героев и событий Великой Отечественной войны или ведущие к важным мемориалам. В Тверской области, например, таким образом отремонтировали трассы, по которым можно добраться до памятника Лизе Чайкиной в поселке Пено и Музея партизанской славы в деревне Пожне.