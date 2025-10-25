В Тверской области обновили участок дороги, ведущей к военному мемориалу

Участок трассы Осташков — Селижарово — Ржев в Тверской области отремонтировали в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Теперь добраться до Мемориала памяти бойцов Великой Отечественной войны на месте долговременной огневой точки можно в более комфортных и безопасных условиях, сообщили в региональной дирекции территориального дорожного фонда.
Обновленный отрезок трассы пролегает через поселок Селижарово. Его протяженность составляет 4,7 км. Специалисты отфрезеровали старый асфальт и уложили новое дорожное покрытие. Еще они привели в порядок съезды и посадочные площадки на автобусных остановках, укрепили обочины, смонтировали знаки и нанесли разметку.
Подчеркнем, что работы провели по проекту «Улица Победы». Благодаря его реализации в России обновляют дороги, названные в честь героев и событий Великой Отечественной войны или ведущие к важным мемориалам. В Тверской области, например, таким образом отремонтировали трассы, по которым можно добраться до памятника Лизе Чайкиной в поселке Пено и Музея партизанской славы в деревне Пожне.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.