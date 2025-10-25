Глава Крыма: «Жизнь Амет-Хана Султана — это олицетворение мужества и героизма, силы духа и любви к Родине»

Приведенная выше цитата принадлежит французскому летчику добровольческого авиаполка «Нормандия — Неман» Франсуа де Жоффру, который сражался на фронтах Великой Отечественной войны плечом к плечу с советскими пилотами. В их числе был дважды Герой Советского Союза Амет-Хан Султан. В этом году мы отмечаем 105-летие со дня рождения нашего легендарного земляка, уроженца Алупки.
31 мая 1942 года Амет-Хан Султан осуществил свой первый воздушный таран, сбив немецкий «Юнкерс» под Ярославлем. И остался жив. Франсуа де Жоффр назвал нашего аса «королем тарана».
Выпускник Качинской военной авиационной школы, Амет-Хан совершил за время войны более 600 успешных боевых вылетов, сбил 19 вражеских самолетов в составе группы и 30 — самостоятельно. В послевоенное время стал одним из лучших советских летчиков-испытателей. Поднимался в небо более сотни раз на разных летательных аппаратах. К сожалению, один из вылетов оказался роковым…
Жизнь Амет-Хана Султана — это олицетворение лучших человеческих качеств: мужества и героизма, огромного трудолюбия, силы духа и любви к Родине.
Вечная слава и вечная память настоящему Герою! — говорится в комментарии Главы республики.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым.