Глава Крыма: «Жизнь Амет-Хана Султана — это олицетворение мужества и героизма, силы духа и любви к Родине»

Выпускник Качинской военной авиационной школы, Амет-Хан совершил за время войны более 600 успешных боевых вылетов, сбил 19 вражеских самолетов в составе группы и 30 — самостоятельно. В послевоенное время стал одним из лучших советских летчиков-испытателей. Поднимался в небо более сотни раз на разных летательных аппаратах. К сожалению, один из вылетов оказался роковым…