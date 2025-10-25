Юные батутистки из Оренбуржья завоевали 3 медали на первенстве России

Так, Кристина Абуева из Бугуруслана взяла золото в направлении «двойной минитрамп». Она стала лучшей среди самых юных участников в возрасте 9−10 лет. Также первое место заняла Кира Аксенова. Она стала лучшей в возрастной категории 11−12 лет в «двойном минитрампе». А серебряную медаль в этой же дисциплине среди атлетов 13−14 лет получила Анастасия Горбунова. К соревнованиям девочек готовили тренеры Сергей Троянов и Евгений Голышев.