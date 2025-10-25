Юные батутистки из Оренбуржья завоевали 3 медали на первенстве России

Юные атлетки из Бугуруслана Оренбургской области взяли три награды на первенстве России по прыжкам на батуте, сообщили в администрации города. Соревнования были организованы в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
Уточним, что первенство прошло на площадке комплекса «Газпром добыча Ямбург» в Новом Уренгое. За медали боролись более 450 юных атлетов из 39 регионов страны. Лучших определили в нескольких дисциплинах.
Так, Кристина Абуева из Бугуруслана взяла золото в направлении «двойной минитрамп». Она стала лучшей среди самых юных участников в возрасте 9−10 лет. Также первое место заняла Кира Аксенова. Она стала лучшей в возрастной категории 11−12 лет в «двойном минитрампе». А серебряную медаль в этой же дисциплине среди атлетов 13−14 лет получила Анастасия Горбунова. К соревнованиям девочек готовили тренеры Сергей Троянов и Евгений Голышев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.