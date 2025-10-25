После разгрома «Сочи» Ларионов обсудил возвращение статуса СКА

Ларионов отметил, что в последнее время СКА воспринимается как хорошая организация, с которой можно играть и которую можно обыгрывать, и назвал этот период работы самым сложным. Вместе с тем он подчеркнул, что любые победы и хорошие действия нужно воспринимать такими, какие они есть, и радоваться им, поскольку любая большая победа начинается с маленького первого шага.
По мнению тренера, в больших коллективах важно держать баланс, не паниковать и не показывать чрезмерные эмоции, поскольку они могут передаться игрокам и усложнить процесс выхода из сложной ситуации. Он отметил, что вера в каждого игрока помогает команде сплотиться, выстраивать игру и выигрывать матчи. Ларионов добавил, что клуб стремится к тому, чтобы побеждать как можно чаще.
Напомним, СКА одержали разгромную победу над «Сочи» со счётом 8:1. Нападающий Матвей Короткий показал отличную игру в этот вечер, забросив три шайбы. Одна из них стала победной, когда СКА играл в меньшинстве. Это редкий случай, когда команда поразила ворота соперника в такой же ситуации. Форвард Михаил Воробьев также отличился, забив гол в меньшинстве. После долгого перерыва, с конца сентября, американский нападающий Рокко Гримальди вернулся на лёд и успешно реализовал штрафной бросок.