После разгрома «Сочи» Ларионов обсудил возвращение статуса СКА

Ларионов отметил, что в последнее время СКА воспринимается как хорошая организация, с которой можно играть и которую можно обыгрывать, и назвал этот период работы самым сложным. Вместе с тем он подчеркнул, что любые победы и хорошие действия нужно воспринимать такими, какие они есть, и радоваться им, поскольку любая большая победа начинается с маленького первого шага.