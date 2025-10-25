25 октября в аэропорту Волгограда отменили два московских рейса

25 октября из Волгограда в Москву не вылетит рейс FV 6430, запланированный на 5.45 утра. Отправление несколько раз откладывали, но в итоге вылет был отменен.
По данным на онлайн-табло, 25 октября в международном аэропорту Сталинград (Волгоград) также отменили прилет рейса FV 6429 из московского Шереметьево.
В настоящее время в Волгограде задерживается вылет нескольких самолетов в Москву и Санкт-Петербург и в обратном направлении. Пассажиров просят учитывать измененное расписание авиарейсов.
Напомним, что для обеспечения безопасности Росавиация вводила ограничения на полеты в волгоградском аэропорту в 4.37 утра. Они действовали до 10.15 утра.