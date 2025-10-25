Сахарные заводы Башкирии увеличили производство в полтора раза

Тем временем уборочная кампания подходит к завершению. Аграрии уже выкопали сахарную свеклу с 39,7 тысяч гектаров, что составляет более 90% от всех посевных площадей. Валовой сбор корнеплодов достиг 1 миллиона 930 тысяч тонн при рекордной урожайности свыше 485 центнеров с гектара.