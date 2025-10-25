Сахарные заводы Башкирии увеличили производство в полтора раза

Сахарные заводы Башкирии значительно нарастили производство по сравнению с прошлым годом. Чишминский сахарный завод и компания «Раевсахар» переработали более 606 тысяч тонн свеклы и произвели 83 тысячи тонн продукции, что в полтора раза превышает показатели аналогичного периода 2024 года.
Как сообщил министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов, текущая производительность предприятий превышает 12 тысяч тонн корнеплодов в сутки. Такой рост стал возможен благодаря реализации инвестиционных проектов по модернизации производственных мощностей.
Тем временем уборочная кампания подходит к завершению. Аграрии уже выкопали сахарную свеклу с 39,7 тысяч гектаров, что составляет более 90% от всех посевных площадей. Валовой сбор корнеплодов достиг 1 миллиона 930 тысяч тонн при рекордной урожайности свыше 485 центнеров с гектара.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.