Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сахарные заводы Башкирии увеличили производство в полтора раза

Такой рост стал возможен благодаря реализации инвестиционных проектов.

Источник: Комсомольская правда

Сахарные заводы Башкирии значительно нарастили производство по сравнению с прошлым годом. Чишминский сахарный завод и компания «Раевсахар» переработали более 606 тысяч тонн свеклы и произвели 83 тысячи тонн продукции, что в полтора раза превышает показатели аналогичного периода 2024 года.

Как сообщил министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов, текущая производительность предприятий превышает 12 тысяч тонн корнеплодов в сутки. Такой рост стал возможен благодаря реализации инвестиционных проектов по модернизации производственных мощностей.

Тем временем уборочная кампания подходит к завершению. Аграрии уже выкопали сахарную свеклу с 39,7 тысяч гектаров, что составляет более 90% от всех посевных площадей. Валовой сбор корнеплодов достиг 1 миллиона 930 тысяч тонн при рекордной урожайности свыше 485 центнеров с гектара.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.