На рынке «Садовод» в Москве открылась торговая площадка узбекских производителей

На площадке действуют 38 торговых точек, где узбекские компании уже активно представляют свою продукцию — от одежды и обуви до домашнего текстиля и аксессуаров.

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. На рынке «Садовод» в Москве открылась торговая площадка производителей из Узбекистана, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) республики.

«В Москве состоялось официальное открытие торговой площадки узбекских производителей в одном из крупнейших комплексов России — “Садовод”, — говорится в собщении ведомства.

Проект реализован при поддержке МИПТ и Агентства по развитию легкой промышленности с целью продвижения национальных брендов на российский рынок. В церемонии приняли участие руководитель Агентства Нозим Холмурадов и директор Департамента МИПТ Иномжон Абдурахмонов.

«Централизованно арендованы торговые точки и складские помещения, переданные отечественным предприятиям текстильной, обувной и швейной отраслей. На площадке действуют 38 торговых точек, где узбекские компании уже активно представляют свою продукцию — от одежды и обуви до домашнего текстиля и аксессуаров», — говорится в сообщении.

Новая площадка открывает широкие возможности для прямых продаж, заключения контрактов с российскими партнерами и укрепления позиций национальных брендов на крупнейшем рынке страны, подчеркнули в ведомстве.

Кроме офлайн-торговли, узбекские производители смогут продвигать продукцию на ведущих онлайн-платформах России — Wildberries, Ozon, Яндекс. Маркет и Авито, обеспечивая присутствие отечественных брендов во всех регионах.

