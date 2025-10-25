Под Первоуральском завершили поиски охотника, ушедшего в тайгу

В полдень 25 октября в Свердловской области завершены поиски охотника, который в четверг ушел на охоту в тайге под Первоуральском, забыл дома необходимые ему лекарства.
По информации руководителя руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, поиски пропавшего в лесу под Первоуральском охотника благополучно завершены.
— Алексей Григорьев обнаружен живым. Сейчас его везут для медицинского осмотра в ближайшую больницу поселка Кузино. Когда его нашли, он попросил попить. Чувствует себя удовлетворительно. Говорит, что заблудился, — рассказывает полковник Горелых.
Также с опытным 61-летним охотником во время охоты были две его гончие собаки, которых пока обнаружить не удалось. Хозяин займется их поиском самостоятельно.
Отметим, что вместе с 50 полицейскими охотника искали волонтеры. В СМИ была опубликована ориентировка.