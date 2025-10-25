Омский бизнесмен начал строительство большого магазина на улице Блюхера

В Омске на улице Блюхера началось строительство трехэтажного магазина. Разрешение на это ранее было получено в январе текущего года.
Еще один географический ориентир строительства — находящийся рядом сквер «Березовая роща». О начале возведения сообщил областной Госстройнадзор, который ранее получил официальное извещение об этом.
Как уточняет «РБК Омск», застройщиком здесь выступает индивидуальный предприниматель Денис Клачан, он же владеет находящейся рядом СТО. Разрешительную документацию на это он получил ранее: в январе 2025 года это сначала было положительное заключение, а 27 марта согласование архитектурно-градостроительного облика здания. Оно было подписано директором городского департамента архитектуры Романом Воробьевым.
Площадь стройки составит 813,2 кв. м. Общая площадь помещений магазина непродовольственных товаров вместе со складами будет насчитывать 2,8 тыс. кв. м.
