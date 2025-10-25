Омский бизнесмен начал строительство большого магазина на улице Блюхера

Как уточняет «РБК Омск», застройщиком здесь выступает индивидуальный предприниматель Денис Клачан, он же владеет находящейся рядом СТО. Разрешительную документацию на это он получил ранее: в январе 2025 года это сначала было положительное заключение, а 27 марта согласование архитектурно-градостроительного облика здания. Оно было подписано директором городского департамента архитектуры Романом Воробьевым.