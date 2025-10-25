Ультрабыстрые зарядные станции для электробусов установили на конечных в СВАО

«Продолжаем развитие транспортной инфраструктуры столицы, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. В городе работают уже 170 конечных станций автобусов и электробусов, почти треть из них оборудована зарядками для экологичной техники. Это улучшает качество обслуживания пассажиров и позволяет нам заменять больше автобусов на современные машины на электрической тяге», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Так, 12 ультрабыстрых зарядных станций заработали с запуском новой конечной станции наземного транспорта «Владыкино» и на действующей конечной — «Окружная». Новые конечные станции повышают эффективность городского транспорта, автобусы и электробусы начинают маршрут сразу в нужном районе, время ожидания уменьшается. Водителям не надо тратить время, чтобы доехать до начальной точки маршрута или вернуться в парк на стоянку. На огороженной разворотной площадке достаточно места, чтобы совершить маневр и снова выйти на линию.
Для водителей автобусов и электробусов создаются комфортные условия труда, ведь от их самочувствия зависит безопасность пассажиров. На конечных станциях есть раздельные комнаты отдыха для мужчин и женщин, помещения для приема пищи, медицинские пункты, душевые и санузлы, а также система видеонаблюдения и контроля доступа для обеспечения безопасности.