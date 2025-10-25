Ультрабыстрые зарядные станции для электробусов установили на конечных в СВАО

Так, 12 ультрабыстрых зарядных станций заработали с запуском новой конечной станции наземного транспорта «Владыкино» и на действующей конечной — «Окружная». Новые конечные станции повышают эффективность городского транспорта, автобусы и электробусы начинают маршрут сразу в нужном районе, время ожидания уменьшается. Водителям не надо тратить время, чтобы доехать до начальной точки маршрута или вернуться в парк на стоянку. На огороженной разворотной площадке достаточно места, чтобы совершить маневр и снова выйти на линию.