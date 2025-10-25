В поселке Дубна Тульской области отремонтировали 2 улицы

Дорожное покрытие на улицах Первомайской и Свободы в поселке Дубна в Тульской области привели в нормативное состояние по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в «Тулаавтодоре».
Специалисты полностью заменили асфальтовое покрытие, бордюры и знаки, нанесли разметку и обустроили пешеходные переходы. Общая протяженность обновленных участков улиц превышает 2 км.
Отметим, что на Первомайской расположены социально значимые объекты, например, школа и Дом культуры. Также там ежегодно проходит фестиваль «Православная Дубна», который собирает сотни гостей. А улица Свободы ведет к усадьбе Мосоловых и парку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.