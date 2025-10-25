Белки, таинственные камни и ещё 8 причин прогуляться осенью в парке Макса Ашманна

Дуб краснолистный. При распускании листья окрашены в багровый цвет, позже зеленеют, а с наступлением осени возвращают прежний оттенок. Дуб черешчатый. Говорят, дерево может подарить хорошее здоровье мужчинам, наградить их выносливостью. Буки. Живут до 400 лет и более. В районе Балтийска растёт самая северная в Европе буковая роща. Такие леса входят в «изумрудную сеть» континента и охраняются законом. Грабы. Они растут медленно. В парке есть такие же деревья, как возле «Борющихся зубров». Когда прогуливаетесь возле самого большого пруда, с другой стороны просматривается грабовая аллея. Ясени. В верованиях многих народов — дерево возрождения и обновления, помогающее объединить прошлое и будущее. В скандинавской мифологии Вселенная представлялась именно в виде этого дерева. Вязы. Невероятно красиво цветут весной. «Школьникам на прогулке рассказываю, что Альберт Эйнштейн родился в городе Ульме, построенном в большой вязовой роще», — улыбается экскурсовод. Вязы-долгожители издавна использовались как ориентиры при зарывании кладов. От столетнего дерева легко отсчитать определённое количество шагов. Осины. Растут возле большого пруда. «Прусские крестьяне вплетали в забор осиновые прутья от ведьм, чтобы те не доили молоко по ночам. А в Кижах плашечками из древесины покрывали купола церквей», — рассказала Татьяна. Древесина почти не поддается червоточине, не разбухает от дождя и не рассыхается в жаркую погоду. От солнца осиновый лемех постепенно приобретает благородный серебристый цвет. Метасеквойя. Реликтовое 12-летнее дерево пересадили весной этого года по инициативе жителя близлежащей улицы.