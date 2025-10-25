Белки, таинственные камни и ещё 8 причин прогуляться осенью в парке Макса Ашманна

Калининградский парк имени Макса Ашманна привлекает горожан и туристов природным и ландшафтным разнообразием, возможностью уединиться в общественном пространстве и понаблюдать за живностью.
«Клопс» прогулялся по городскому оазису между улицами Демьяна Бедного, Платова и Горького. Какие природные и исторические объекты встречаются в парке, рассказала Татьяна Буланенкова. Она помнит это место с конца 80-х годов, следит за переменами и делится знаниями в рамках проекта «Народный экскурсовод».
1. Узнать, кто такой Макс Ашманн.
В 1903 году торговец и владелец винного дома Макс Ашманн передал городской казне 100 тысяч марок и 22 гектара с имением в Марауненхоф и завещанием построить новый парк в северной части Кёнигсберга. Условий было три: он должен быть именным и оставаться в собственности города и никогда не застраиваться. К 1910-му парк открыли, благоустройство продолжалось до 40-х годов XX века.
И спустя 122 года требования крупного кёнигсбергского предпринимателя выполняются. Калининградцам удалось отстоять лесопарковую зону от массового строительства. Парк имени Макса Ашманна — особо охраняемая природная территория и историко-культурное наследие.
В советское время озеро и зелёный оазис носили народное имя Леснуха. Главный вход обустроили в 2015 году, тогда же обозначили историческое название по имени мецената.
Площадь парка имени Макса Ашманна в 1910 году составляла 25 гектаров, из которых 17,5 га занимала дубовая роща. К началу Второй мировой войны увеличилась почти втрое, а сейчас занимает 67 га.
Через 100 с лишним лет вместо всадников на лошадях и дам в экипажах наблюдаем в парке велосипедистов и самокатчиков.
«У простых людей вначале не было романтического восприятия леса», — рассказывает Татьяна. — Они относились к нему как к месту, где можно было добыть природные ресурсы: ягоды, древесину и так далее. Лишь к концу XIX века лес получил значение как место, где отдыхает душа".
В 30-е годы XX века большое внимание уделяли охране природы и сохранению ресурсов. Для посадки выбирали определённые виды деревьев, среди которых особое распространение получил дуб. После войны из-за утраты документации по устройству закрытого дренажа и недостаточного опыта природопользования, отсутствия работ по осушению, в парке значительно увеличилась площадь затопленных участков. До начала 2014 года парк напоминал заброшенный лес с густым подлеском с большими кучами мусора, с которыми активные местные жители боролись как могли. После проведённых масштабных работ по благоустройству детище Макса Ашманна преобразилось, главное не останавливаться на достигнутом.
2. Обойти четыре рукотворных водоёма.
Большой и три маленьких пруда стали частью осушительной системы, которая соединялась с ручьями, впадающими в Верхнее озеро. Самый крупный водоём предназначался для купания. Дно было выложено камнем, а на берегу оборудован песчаный пляж. После войны пруд получил название Лесное озеро. В нём и сейчас купаются в жаркие дни детвора и взрослые.
Татьяна вспоминает, что на поляне, где сейчас самосевом разросся боярышник и которая, по замыслу ландшафтного архитектора, равна площади пруда, был импровизированный пляж.
«Загорали, постелив полотенце или пледы. Клещей тогда не было. Песчаный вход в пруд был с одной стороны, где мелководье, илистый — где вода поглубже. На глубину ныряли, там бьют холодные ключи. У берега, который ближе к горке, до сих пор остались металлические опоры мостков, их помнят первые переселенцы. Мой муж с друзьями несколько раз в год запускали в пруд рыбу: карасей, уклеек, маленьких подлещиков и карпов. В 1990-е зимы были холодные, мы приходили на лёд с магнитофонами и фигурными коньками, парни — с клюшками».
3. Полюбоваться красивыми деревьями.
За парком закреплен статус памятника ландшафтной архитектуры. Здесь растут 44 вида кустов и деревьев.
Дуб краснолистный. При распускании листья окрашены в багровый цвет, позже зеленеют, а с наступлением осени возвращают прежний оттенок. Дуб черешчатый. Говорят, дерево может подарить хорошее здоровье мужчинам, наградить их выносливостью. Буки. Живут до 400 лет и более. В районе Балтийска растёт самая северная в Европе буковая роща. Такие леса входят в «изумрудную сеть» континента и охраняются законом. Грабы. Они растут медленно. В парке есть такие же деревья, как возле «Борющихся зубров». Когда прогуливаетесь возле самого большого пруда, с другой стороны просматривается грабовая аллея. Ясени. В верованиях многих народов — дерево возрождения и обновления, помогающее объединить прошлое и будущее. В скандинавской мифологии Вселенная представлялась именно в виде этого дерева. Вязы. Невероятно красиво цветут весной. «Школьникам на прогулке рассказываю, что Альберт Эйнштейн родился в городе Ульме, построенном в большой вязовой роще», — улыбается экскурсовод. Вязы-долгожители издавна использовались как ориентиры при зарывании кладов. От столетнего дерева легко отсчитать определённое количество шагов. Осины. Растут возле большого пруда. «Прусские крестьяне вплетали в забор осиновые прутья от ведьм, чтобы те не доили молоко по ночам. А в Кижах плашечками из древесины покрывали купола церквей», — рассказала Татьяна. Древесина почти не поддается червоточине, не разбухает от дождя и не рассыхается в жаркую погоду. От солнца осиновый лемех постепенно приобретает благородный серебристый цвет. Метасеквойя. Реликтовое 12-летнее дерево пересадили весной этого года по инициативе жителя близлежащей улицы.
4. Разгадать замысел инженеров прошлого.
«В парке имени Макса Ашманна была своя мелиоративная сеть: подземная и наземная. Во время осадков почва здесь становится переувлажнённой, а в некоторых местах стоит вода. Следы дренажных каналов и инженерный замысел начала прошлого века можно рассмотреть во время прогулки», — рассказала Татьяна.
В 2015 году на средства европейского гранта в ландшафтном парке провели дренирование и осушение территории, парк расчистили, обустроили главный вход со стороны улицы Гайдара, укрепили откосы.
5. Пройтись по мостикам и многочисленным дорожкам.
До 1945-го через сеть осушительных каналов имелись переходы, а через ручей Beydrytter Fliess — 10 мостиков. В прошлом году часть из них восстановили. В парке обустроили дороги для верховой езды.
Татьяна рассказала «Клопс», что более 10 лет Федерация спортивного туризма проводила здесь соревнования по ориентированию на местности: «После награждения победителей всегда катались в пруду на байдарках. Хорошее было время. Спортивный отдых был в топе».
6. Найти камни-памятники.
Возле одного из прудов стоят валуны, на которых можно рассмотреть знаки и прочитать надписи. Все они связаны с Первой мировой войной, кроме того, что с вензелем короля Пруссии: остаётся загадкой, откуда его привезли.
Татьяна рассказала: до начала XXI века на поляне рос 100-летний дуб в честь человека, который объединил земли Германии. Традиция сажать «дубы кайзера» была широко распространена. Дерево погибло после удара молнии. Рядом с водоёмом разместили памятные камни.
Валун из красного гранита без постамента хранит информацию о 100 выпускниках Альтштадтской гимназии, погибших в годы Первой мировой войны. Немного в стороне — бетонный постамент. Это напоминание об исчезнувшей скульптуре «Умирающий воин, обнимающий родную землю» работы скульптора из Кёнигсберга Вальтера Розенберга. Весной 2025 года с улицы Зощенко в парк перевезли постамент с выбитым орденом Чёрного орла Королевства Пруссии. На нём читается: Suum cuique — «Каждому по заслугам». «Раньше он просто валялся в парке, не каждый мог найти», — добавила Татьяна. Два именных камня.
7. Почтить память погибших.
В братской могиле на северной окраине лесопарка покоятся 120 воинов. Памятник установлен в 1957 году: обелиск из чёрного гранита с эпитафией. «Здесь захоронена группа воинов Советской армии, павших смертью храбрых при штурме города и крепости Kенигсберг в апреле 1945 года» — значится на мемориале.
В двадцати метрах от памятника находится одиночное захоронение гвардии майора медицинской службы Владимира Алексеевича Захарова.
На другом мемориале возле улицы Зощенко захоронено более 110 советских бойцов. Памятник также установлен в 1957-м. На лицевой стороне обелиска высечена звезда, лавровая ветвь и эпитафии.
8. Покормить белок и птиц.
В 80-х годах в Японии появился термин «энергетическое купание в лесу». «Психологи говорят, что если рядом с домом на расстоянии в один километр нет зелени, начинаются депрессии», — говорит Татьяна.
В Ашманн-парке нет аттракционов, многочисленных торговых точек и кафе, а детская площадка установлена на входе. Такой оазис тишины пришёлся по душе живности. Татьяна советует: «Для белок захватите орешки, а для птиц — овсянку».
На прудах встречаются утки, лысухи и даже бакланы: «Старожилы помнят, как спасали лебедя, оставшегося зимовать с подружкой уткой в маленькой полынье».
9. Забраться на родельберг.
Rodelberg — нарицательное название, оно переводится как «саночная горка» или «холм для катания на санях». Она появилась при обустройстве парка. «Выкапывая большой водоём, землю насыпали рядом», — поделилась Татьяна.
Воспоминания о зимних прогулках и покатушках с друзьями хранят многие калининградцы. В редкие нынче снежные дни детвора всё так же устраивает кутерьму. В другие времена года с горки открывается красивый пейзаж с видом на озеро.