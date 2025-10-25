Жителей Челябинской области обучат основам бизнес-планирования

Занятия по программе «Основы предпринимательства и бизнес-планирования» для жителей Челябинской области проведут специалисты центра «Мой бизнес» с 27 октября по 10 ноября в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном фонде развития предпринимательства.