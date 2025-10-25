Жителей Челябинской области обучат основам бизнес-планирования

Занятия по программе «Основы предпринимательства и бизнес-планирования» для жителей Челябинской области проведут специалисты центра «Мой бизнес» с 27 октября по 10 ноября в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном фонде развития предпринимательства.
Встречи пройдут в онлайн-формате. Занятия будут полезны начинающим предпринимателям. Во время обучения им расскажут, как найти и развить прибыльную бизнес-идею, рассчитать бюджет, подобрать тактику привлечения клиентов и многое другое.
Чтобы присоединиться к программе, нужно зарегистрироваться по ссылке. Для получения сертификата о прохождении обучения необходимо присутствовать не менее чем на 80% занятий и выполнять домашние задания.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.