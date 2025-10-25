Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Челябинской области обучат основам бизнес-планирования

На занятиях им расскажут, как рассчитать бюджет и подобрать тактику привлечения клиентов.

Занятия по программе «Основы предпринимательства и бизнес-планирования» для жителей Челябинской области проведут специалисты центра «Мой бизнес» с 27 октября по 10 ноября в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном фонде развития предпринимательства.

Встречи пройдут в онлайн-формате. Занятия будут полезны начинающим предпринимателям. Во время обучения им расскажут, как найти и развить прибыльную бизнес-идею, рассчитать бюджет, подобрать тактику привлечения клиентов и многое другое.

Чтобы присоединиться к программе, нужно зарегистрироваться по ссылке. Для получения сертификата о прохождении обучения необходимо присутствовать не менее чем на 80% занятий и выполнять домашние задания.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.