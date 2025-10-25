Ричмонд
Фанатскому движению волгоградского «Ротора» исполнился 41 год

25 октября 1984 года активная группа болельщиков «Ротора» посетила матч с «Зарёй» в Ворошиловграде (сейчас — Луганск).

Источник: БЕЛТА

Эта дата считается днём основания фанатского объединения волгоградского клуба.

Выезд в Ворошиловград является первым в истории фан-движа «Ротора». С того дня несколько поколений волгоградских активных болельщиков стали неотъемлемой частью побед любимого клуба не только в родных стенах, но и в многочисленных гостевых встречах. Вне зависимости от результатов на футбольном поле, фанаты «Ротора» всегда поддерживали свою любимую команду — и в счастливые моменты, и в трудные периоды.

Кроме того, фанаты «Ротора» в разных городах отстаивали честь клуба в возникавших конфликтах с фан-движениями соперников. И в то же время волгоградцам удалось установить дружеские отношения с некоторыми фанатскими объединениями других команд.

ИА «Высота 102» присоединяется к поздравлениям фанатского движения «Ротора» и желает его представителям новых запоминающихся выездов и положительных эмоций от ярких побед родного клуба.