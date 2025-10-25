Кириенко рассказал, какие идеи отстаивает СРЗП в период спецоперации

«За весь прошедший период партия активно участвует в отстаивании идеи социальной справедливости, защите человека труда, поддержке людей, верных долгу. Так было все прошедшие годы, так происходит и сейчас, особенно в период специальной военной операции», — сказал Кириенко на XV съезде партии.