Кириенко рассказал, какие идеи отстаивает СРЗП в период спецоперации

Кириенко заявил, что СРЗП отстаивает идеи социальной справедливости в период СВО.

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» активно участвует в отстаивании идеи социальной справедливости, особенно в период проведения СВО, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«За весь прошедший период партия активно участвует в отстаивании идеи социальной справедливости, защите человека труда, поддержке людей, верных долгу. Так было все прошедшие годы, так происходит и сейчас, особенно в период специальной военной операции», — сказал Кириенко на XV съезде партии.

Он поблагодарил членов и сторонников партии за активную поддержку регионов Донбасса, отстаивание суверенитета и безопасности страны на передовой.

«Ваша социальная и патриотическая позиция подтверждается и в законодательной деятельности… Важно, что вы связываете социальную повестку с патриотической идеей служения стране и людям, с уважением к подвигу защитников отечества», — отметил первый замруководителя администрации президента РФ.

По словам Кириенко, у СРЗП есть все возможности и ресурсы, чтобы заручиться поддержкой той группы россиян, для которых важны социальная справедливость и честность.

