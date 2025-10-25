В псковском колледже прошел день открытых дверей «Профессионалитета»

Единый день открытых дверей состоялся в кластере федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» на базе Псковского политехнического колледжа. Об этом сообщили в управлении информационной политики областного правительства.
Мероприятие посетили более 800 человек. Будущих абитуриентов и их родителей познакомили со структурой колледжа и действующими направлениями подготовки. Также для школьников провели мастер-классы, во время которых их обучили азам компьютерной графики, дизайна и многому другому.
«Такой формат открытого общения с будущими учащимися колледжа очень важен, полезен и востребован. Число участников таких мероприятий ежегодно растет. Это говорит о популярности среднего специального образования и заинтересованности молодежи в перспективах своего профессионального развития», — отметил исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.