Более 60 вагонов «Москва-2024» выйдут на Замоскворецкую линию до конца года

В Московский метрополитен до конца года поступит более 60современных вагонов «Москва-2024», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«До конца года в Московский метрополитен поступит еще более 60 самых современных вагонов “Москва-2024”, которые выйдут на Замоскворецкую линию. Это одна из самых востребованных веток в столичном метро, ежедневно здесь совершают более 800 тыс. поездок. Планируем, что уже в конце следующего года подвижной состав Замоскворецкой линии будет полностью обновлен. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем активное обновление парка поездов метро. В следующие три года получим более тысячи новых технологичных вагонов — это один из крупнейших в мире контрактов на поставку поездов», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Столичное метро — один из мировых лидеров по темпам обновления поездов. Только за последние 15 лет доля нового подвижного состава выросла с 13% почти до 79% и продолжает увеличиваться. С 2010 года закуплено более 5 тыс. вагонов отечественного производства. «Москва-2024» — разработка российских специалистов. Доля отечественных деталей в этих поездах составляет около 95%. Один из самых технологичных составов в мире отличается плавным ходом, мощными климатическими системами, удобными межвагонными переходами, а также большим количеством разъемов для зарядки устройств. В сравнении с «Номерным» максимальная вместимость поезда увеличилась на 10%, а дверные проемы расширили на 32%.

