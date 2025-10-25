Более 60 вагонов «Москва-2024» выйдут на Замоскворецкую линию до конца года

«До конца года в Московский метрополитен поступит еще более 60 самых современных вагонов “Москва-2024”, которые выйдут на Замоскворецкую линию. Это одна из самых востребованных веток в столичном метро, ежедневно здесь совершают более 800 тыс. поездок. Планируем, что уже в конце следующего года подвижной состав Замоскворецкой линии будет полностью обновлен. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем активное обновление парка поездов метро. В следующие три года получим более тысячи новых технологичных вагонов — это один из крупнейших в мире контрактов на поставку поездов», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.