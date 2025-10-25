За два месяца в Свердловской области откроют четыре поликлиники

Развитие системы свердловских больниц Денис Паслер обсудил с полпредом президента в УрФО Артемом Жогой. Среди поставленных в здравоохранении задач: строительство нового операционного блока Свердловской областной клинической больницы № 1. Старому зданию уже 50 лет, в нем ни разу не проводился капитальный ремонт, а количество обращений выросло до 27 тысяч в год.