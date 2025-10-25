Ричмонд
За два месяца в Свердловской области откроют четыре поликлиники

Всего за год в эксплуатацию введут семь медицинских учреждений.

Источник: Комсомольская правда

За 2025 году населенных пунктах Свердловской области запустят семь медицинских учреждений, четыре из которых уже открыли свои двери для пациентов.

— Мы намерены ввести в эксплуатацию семь медицинских учреждений в Екатеринбурге, Серове, Артёмовском, Реже, Берёзовском и Арамили. Часть из них уже работают, до конца года запустим ещё четыре, — рассказывает губернатор Свердловской области Денис Паслер.

По его словам, во всех новых поликлиниках будут функционировать современные отделения диагностики, клинические лаборатории, кабинеты для специалистов и система навигации.

Развитие системы свердловских больниц Денис Паслер обсудил с полпредом президента в УрФО Артемом Жогой. Среди поставленных в здравоохранении задач: строительство нового операционного блока Свердловской областной клинической больницы № 1. Старому зданию уже 50 лет, в нем ни разу не проводился капитальный ремонт, а количество обращений выросло до 27 тысяч в год.

— Медико-техническое задание на проектирование и строительство объекта уже готово, сформирован и выделен земельный участок. Решаем вопрос с финансированием, подчеркнул свердловский губернатор.

Также власти закончат реконструкцию терапевтического корпуса ЦГБ в Верхней Пышме. Здание готово на 70%. Для завершения работ нужны федеральные деньги. Вопрос с развитием свердловских больниц намерен на федеральном уровне продвигать Артем Жога.