Крымский мост — очередь со стороны Керчи выросла кратно

Еще вдвое увеличилась очередь перед досмотровыми комплексами у Крымского моста. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Еще вдвое увеличилась очередь перед досмотровыми комплексами у Крымского моста. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

Пробка со стороны Керчи перед пунктами ручного досмотра образовалась в 9 утра в субботу. Тогда проезда ожидали 75 машин. К 10 часам очередь со стороны Керчи выросла в два раза — до 150 автомобилей.

«По состоянию на 12 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 310 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет», — сказано в сообщении.

Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут временно закрыть — в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.

Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.

Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

