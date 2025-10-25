Крымский мост — очередь со стороны Керчи выросла кратно

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Еще вдвое увеличилась очередь перед досмотровыми комплексами у Крымского моста. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
Пробка со стороны Керчи перед пунктами ручного досмотра образовалась в 9 утра в субботу. Тогда проезда ожидали 75 машин. К 10 часам очередь со стороны Керчи выросла в два раза — до 150 автомобилей.
«По состоянию на 12 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 310 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет», — сказано в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут временно закрыть — в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.