В Промышленновском микрорайоне Кемерова завершают капремонт поликлиники

Капитальный ремонт поликлиники в Промышленновском микрорайоне города Кемерово проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в отделе информационной политики Министерства здравоохранения Кузбасса. Сейчас работы находятся на завершающем этапе.
Специалисты, в частности, уже установили в лечебном учреждении новую сантехнику и электрооборудование. Кроме того, они завершили отделочные работы. Сейчас в поликлинике устанавливают мебель и медицинские приборы.
В общей сложности в этом году в Кузбассе планируют привести в нормативное состояние 32 объекта здравоохранения. Они находятся в Анжеро-Судженске, Кемерове, Белове, Новокузнецке, Прокопьевске, Киселевске, Юрге, Ленинск-Кузнецком, Мариинском и Тяжинском округах.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.