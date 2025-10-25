Из Уфы появятся новые авиарейсы в Хамбантоту и Камрань

В осенне-зимний период запланировано открытие новых рейсов из Уфы на зарубежные курорты.
Как следует из сообщения воздушной гавани, авиакомпания Red Wings запустит полетную программу в Хамбантоту (Шри-Ланка). Частота — 1 рейс в 10−11 дней.
В Камрань (Въетнам) будут летать воздушные суда AZUR air (1 рейс в 12 дней).
Всего в новом сезоне пассажирам доступны 47 направлений, которые будут обслуживать 28 авиакомпаний. Осенне-зимнее расписание полетов будет действовать в аэропорту «Уфа» до 28 марта 2026 года включительно.