Сергунина: Более 7,5 млн человек посетили музейные площадки ВДНХ с начала года

«На ВДНХ расположено больше 30 музейно-выставочных площадок. Количество представленных на них экспонатов превышает 6,5 тыс. Здесь можно погрузиться в историю, изучить устройство современного города, увидеть произведения искусства и шедевры отечественного кинематографа, узнать больше о многообразии природы и культурах разных народов», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.
Для удобства гостей разные локации объединили в пять тематических маршрутов для самостоятельного осмотра: «Технологию», «Общество», «Искусство», «Экологию» и «Национальные культуры». Они опубликованы на сайте комплекса.
В центре «Космонавтика и авиация» с начала года побывали 430 тыс. человек. Больше 800 тыс. горожан и туристов познакомились с выставками музея «Атом», 475 тыс. — с проектом «Макет Москвы». Аудитория музея «Слово» в январе — октябре превысила 151 тыс. гостей. С момента открытия в мае в павильоне № 59 обновленной экспозиции Музея героизма ее посетили 95 тыс. человек.
Среди временных наибольший интерес вызвали выставки в павильоне № 1 «Центральный». Завершившийся в июле проект Третьяковской галереи собрал почти 120 тыс. посетителей, а открывшаяся в сентябре экспозиция «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» — уже 74 тыс. человек.
«С января в музеях ВДНХ провели порядка 13 тыс. экскурсий. Их участниками стали 175 тыс. жителей и гостей столицы», — отметила Наталья Сергунина.
С начала года специалисты разработали 150 новых экскурсионных программ, посвященных как экспозициям, так и территории комплекса. В ближайших планах — подготовка новых выставок и развитие созданного в 2025 году биокластера. Сейчас работают два павильона — № 31 «Геология» и № 29 «Цветоводство и озеленение». В дальнейшем планируется открытие еще четырех объектов, среди которых оранжерея с тропическими растениями.