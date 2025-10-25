Сергунина: Более 7,5 млн человек посетили музейные площадки ВДНХ с начала года

С начала года специалисты разработали 150 новых экскурсионных программ, посвященных как экспозициям, так и территории комплекса. В ближайших планах — подготовка новых выставок и развитие созданного в 2025 году биокластера. Сейчас работают два павильона — № 31 «Геология» и № 29 «Цветоводство и озеленение». В дальнейшем планируется открытие еще четырех объектов, среди которых оранжерея с тропическими растениями.